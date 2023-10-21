شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: دعوت الجيش الإسرائيلي إلى ضبط النفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، السبت، إنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يتعين عليها من تصرف وفقاً للقانون الدولي والحفاظ على حياة المدنيين في غزة، وضرورة تحلي جيشها بضبط النفس.

وقال كليفرلي في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر «تحدثت مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن واجبها في احترام القانون الدولي وأهمية الحفاظ على حياة المدنيين في غزة».

وأضاف «على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، دعوت الجيش الإسرائيلي إلى الانضباط والاحترافية وضبط النفس».