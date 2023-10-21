شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا: ثمة حاجة لإنشاء ممر إنساني إلى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، السبت، إن ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني، لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة، وإنه قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت «توزيع المساعدات على السكان المدنيين، بدءاً بالأكثر احتياجاً، يستدعي إنشاء ممر إنساني، وهو ما قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار»، وذلك خلال قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر لمناقشة تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وتابعت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن للتو تقديم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين يورو (10.59 مليون دولار) إلى الفلسطينيين. هذا فضلاً عن مبلغ عشرة ملايين يورو أعلنتها كولونا الأحد الماضي خلال زيارة إلى القاهرة.