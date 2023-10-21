شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: يجب الحرص على الوضع الإنساني في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (رويترز)

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة «حماس» في غزة، يتعين أن يصاحبها أقصى درجات الحرص على الوضع الإنساني في القطاع.

وقالت أنالينا بيربوك في كلمة خلال قمة إقليمية للسلام منعقدة في القاهرة، إن «الأمهات والآباء الفلسطينيون في غزة الذين يكابدون من أجل توفير مياه الشرب لأطفالهم لا يتحدثون لغة الإرهاب... القتال ضد حماس، يجب أن يتم بأكبر قدر ممكن من الحرص على الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة».