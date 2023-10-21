انت الان تتابع خبر طرد تاريخي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد مرور 18 دقيقة على بداية اللقاء، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه اللاعب الإنجليزي أشلي يونغ، نجم إيفرتون. ومع حلول الحقيقة 37، ارتكب يونغ مخالفة أخرى ضد لويس دياز، ليعود الحكم لإنذاره مرة أخرى ومن ثم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.وأصبح يونغ اللاعب رقم 23 الذي يتعرض للطرد في تاريخ ديربي ميرسيسايد، وذلك بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وأفادت بأن مباراة ليفربول وإيفرتون أصبحت المواجهة الأكثر اعتيادا على البطاقات الحمراء في تاريخ البريميرليغ.

وأضافت: "هناك 16 لاعبا من إيفرتون تعرضوا للطرد أمام الريدز في الدوري الممتاز، أكثر من أي فريق ضد آخر في تاريخ المسابقة".

من جانبها، ذكرت شبكة "أوبتا" أن أشلي يونغ أصبح أول لاعب يتعرض للطرد بعد حصوله على إنذارين في مباراة ضد ليفربول بالمسابقة منذ السنغالي ساديو ماني، حينما كان لاعبا لساوثهامبتون في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

