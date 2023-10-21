متهم ثالث مع ترامب يقر بذنبه فـي محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

واشنطن ـ ا.ف.ب: أقرَّ كينيث تشيزبرو الذي كان محاميًا لحملة دونالد ترامب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبحَ ثالث متَّهم في هذه القضية يقوم بذلك ويضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق. ووجهت إلى تشيزبرو (62 عامًا) سبع لوائح اتهام منها الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى السجن، والتآمر لارتكاب تزوير وغيرها. وهو أقرَّ بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزوَّرة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية. وبموجب الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه بينه وبين السُّلطات القضائية، سيُدْلِي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي تطال المتهمين الآخرين في هذه القضية. ووجَّه القضاء الأميركي الاتهام إلى 19 شخصًا أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديموقراطي جو بايدن. وتشيزبيرو هو ثالث متَّهم في هذه القضية يقرُّ بذنبه لقاء تسوية. والخميس، أقرَّت سيدني باول، محامية حملة ترامب التي روَّجت لنظريات حول التلاعب بآلات التصويت في جورجيا، بذنبها في ستِّ تُهَم تتعلق بالانتخابات.