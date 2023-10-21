واشنطن ـ ا.ف.ب: طلب الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل عاجل مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل ضِمن مخصصات ضخمة للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، إلَّا أنَّ طلبه سيصطدم بالشلل الذي يشهده الكونجرس بسبب خلافات الجمهوريين.

وشدَّد الرئيس الديموقراطي خلال خطاب في المكتب البيضاوي على أنَّ المخصصات الضخمة وقدرها 105,85 مليار دولار التي تشمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار و14 مليارًا لإسرائيل، ستضمن مصالح الولايات المتحدة لأجيال مقبلة.

ويأتي طلب المخصصات في ظلِّ الفوضى التي يشهدها مجلس النواب نظرًا للخلافات بين الجمهوريين الذين يحظون بأغلبية ضئيلة والتي تعرقل حتى اللحظة انتخاب رئيس للمجلس.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يطلب من الكونجرس حزمة بـ106 مليارات دولار تشمل مخصصات لأوكرانيا وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.