شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. تهديد بوجود قنبلة يغلق قصر "فرساي" للمرة السادسة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم إخلاء قصر "فرساي" خارج باريس، مرة أخرى اليوم السبت، بسبب تهديد بوجود قنبلة به، وتعد تلك المرة السادسة التي يغلق بها في أسبوع واحد لمخاوف أمنية.

وذكر قصر فرساي، الذي يعد موقعا سياحيا رئيسيا، أنه بمجرد استكمال الإجراءات الأمنية، سيتم إعادة فتح الموقع أمام الزائرين.

تهديدات بمتفجرات

يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تركت التهديدات بوجود قنابل أثرها على المئات من المدارس، في فرنسا، وأيضا في المطارات الإقليمية.