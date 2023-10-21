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الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 600 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

 

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم السبت: “لقد تم القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيا،”، مشيرا إلى أن حوالي 100 عسكري أوكراني على محور “كراسني – ليمان” سقطوا بين قتيل وجريح.

 

وأضاف البيان:” صفينا نحو 50 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و140 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، بينما سقط حوالي 260 عسكريا أوكرانيًا على محور دونيتسك بين قتيل وجريح”.

 

وتابع بيان الدفاع الروسية:” أسقاطنا مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميج-29″، ومقاتلة من طراز “سو- 24″، ومروحية من طراز “مي-8″ بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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