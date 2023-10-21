رئيسة الوزراء الإيطالية: نسعى لمنع التصعيد وإيجاد حلول للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، «اننا جميعا على نفس الخط، هناك شخص ما يحاول أو كيان يحاول أن يقوم بعمل حرب دينية وهذا أمر لا نريده، لذلك يجب أن نحافظ على الدعم ونمنع عن هذا التصعيد».

وأضافت «ميلوني»، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش قمة القاهرة للسلام، «نحاول إيجاد حلول بعيدة المدى للإسرائييليين والفلسطيين، وتنفيذ بعض الأعمال التي اجريت بالفعل، بحيث نجد كلا الدولتين على نفس الطاولة».

وتابعت: «يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل حتى في البداية على الأقل، نحن ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و وجودها كان يجب أن نفعل هذا عقب ما فعلته حماس ولكننا نريد حل للدولتين».