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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي، يلتقي فريقا مانشستر سيتي ضد برايتون على ملعب استاد "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى 2023-24 فى قمة نارية تجمع فريقين من الأفضل هجوميًا فى النسخة الحالية من "البريميرليج".

يترقب الجميع كيف ستكون ردة فعل مانشستر سيتي بعد الهزيمة للمرة الأولى منذ 2018 في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه برايتون في لقاء مثير متوقع على ملعب الاتحاد.

ربما يمكن فهم مدى تقدير الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي لكرة القدم التي يقدمها برايتون، بأنه أبلغ لاعبيه سابقًا بأن المدرب الإيطالي الذي يُشرف على تدريب الفريق الساحلي، دي زيربي، هو من سيخلفه في مانشستر سيتي.



تلقت كتيبة الفيلسوف هزيمتين أمام ولفرهامبتون ثم أرسنال، أما برايتون فرغم الهزيمة القاسية بسداسية من أستون فيلا فإنه استعاد عافيته وتعادل مع ليفربول في آخر مباراة قبل التوقف الدولي 2-2.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون ستأتي فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1 المخصصة لأهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

beIN Sports HD 1

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول - ستونز - أكانجي - والكر.

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلنج هالاند - جيرمي دوكو.

تاريخ مواجهات مان سيتي ضد برايتون

تاريخيًا.. التقى فريقا مانشستر سيتي وبرايتون قبل مواجهة اليوم فى 24 مباراة، استطاع فيها الستيزنز الفوز خلال 16 لقاءً والخسارة أمام منافسه فى 5 مباريات، والتعادل في 3.

وسجل مانشستر سيتي 56 هدفًا مقابل 30 لصالح برايتون، بينما يتصدر فيل فودين لاعب الستيزنز ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 6 أهداف، متفوقًا على النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب المرتبة الثانية، ورحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا 4 أهداف لكل منهما.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 102 مليار يورو مقابل 468 مليون لصالح برايتون، فيما يعتلي إيرلينج هالاند صدارة أغلى لاعبي المباراة بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة أغلى لاعب فى المنافس 65 مليون يورو لصالح إيفان فيرجسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحل مانشستر سيتي ثالثًا فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 6.

وتواجد برايتون فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة هو الآخر، جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 1 وخسارة لقاءين وتسجيل 21 هدفًا وتلقي 16.

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ويأمل بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، فى الحفاظ على حظوظه بلقب الدوري الإنجليزي الذي يحمله من النسخة الماضية، إلا أن توقف محطة انتصارات الستيزنز خلال الفترة الماضية جعل المدرب يبدأ التفكير فى السلبيات التي يقع فيها اللاعب بشكل تدريجي.

يحتاج فريق مانشستر سيتي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث فى مباراة اليوم لاستعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة أمام أرسنال فى قمة الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة 1-0 فى المواجهة التى أقيمت على ملعب الجانرز.

بينما يسعى نادي برايتون لمواصلة عروضه القوية في الدوري الإنجليزي ويأمل فى خطف النقاط الثلاث، بعدما قدم عرضًا رائعًا أمام ليفربول وتعادل معه 2-2 فى الجولة التى سبقت فترة التوقف الدولي.