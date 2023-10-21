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عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برايتون

ويقود هجوم مانشستر سيتي في تلك المباراة المهاجم إيرلينج هالاند بجواره جوليان ألفاريز بينما المفاجآة الكبرى في تلك المباراة هي حراسة المرمي بدلًا من إيدرسون يلعب أورتيجا وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالى:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيرمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

تردد قناة K24 Kenya المفتوحة

وجاء  تردد قناة K24 Kenya المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي على النحو التالى:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Eutelsat W1 10 شرق 3729 يمين 10321 3/4 مفتوح
Intelsat 904 60 شرق 3775 يمين 9360 3/4 مفتوح
PAS 4 72 شرق 3724 يسار 16073 3/4 مفتوح
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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