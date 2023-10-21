شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برايتون

ويقود هجوم مانشستر سيتي في تلك المباراة المهاجم إيرلينج هالاند بجواره جوليان ألفاريز بينما المفاجآة الكبرى في تلك المباراة هي حراسة المرمي بدلًا من إيدرسون يلعب أورتيجا وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالى:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيرمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

تردد قناة K24 Kenya المفتوحة

وجاء تردد قناة K24 Kenya المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي على النحو التالى: