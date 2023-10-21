شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود ليفربول ويحسم ديربي ميرسيسايد بالفوز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز على حساب فريق إيفرتون بهدفين دون رد في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

صلاح يقود ليفربول ويحسم ديربي ميرسيسايد

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، حيث حاول لاعبى الفريقين من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع المدير الفني بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، ومر الوقت دون حدوث جديد وحاول لاعبى فريق ليفربول كثيرًا حتى وصلت الدقيقة الثانية والسبعين حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ليتكفل بها محمد صلاح ليسجلها بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة والتسعين سجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول لتنتهى المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد.