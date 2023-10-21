فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية بعد فتح معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقع إكس اليوم السبت إنها تدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى المدنيين في غزة، في أعقاب فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر. وأضافت "فرنسا تشيد بهذه الخطوة الأولى".

محمد يوسف

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