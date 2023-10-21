ولي العهد ورئيس وزراء ماليزيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لدولته. بعد ذلك عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



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