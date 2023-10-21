شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: الرئيس السيسى وضع رؤية حاسمة تجاه قضية فلسطين فى قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث، اليوم خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، بحضور زعماء وقادة العالم، رسالة للعالم كله بأن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله، وفى هذه الظروف الميدانية القاسية واتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة.

وأشاد "إسماعيل"، في تصريحات لها اليوم، بحديث الرئيس السيسى عن الشعب الفلسطينى الشقيق وتأكيده للعالم كله بأنه يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال أو القصف، معتبراً هذه الكلمات من الرئيس السيسى عن الشعب الفلسطينى بمثابة تحية كبيرة لصموده وإصراره على الحصول على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وأكد النائب أحمد إسماعيل أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دوراً تاريخيا لا ينسي وسوف يذكره التاريخ لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في أصعب المحن والأوقات حيث تقود مصر تحركات دولية هامة لوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين بغزة.