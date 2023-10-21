شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى يلزم "الأب" بسداد اشتراك النادى للصغار.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الأب مُلزم باشتراك النادى"، استعرض خلاله حكما يهم ألاف الحاضنات المتضررات، بإلزام الأب أن يسدد ويدفع للأم الحاضنة 11 ألف جنيه مصاريف إشتراك النادى، بإعتبارها نفقات لازمة للحفاظ على صحة الصغيرين النفسية والمعنوية وهى واجبة على "الأب"، مستندة على راتبه الذى يتقاضاه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1837 لسنة 2022 أسرة مدينة نصر.

وبحسب "المحكمة": وإذ كان ما تقدم وكانت المدعية أقامة دعواها طلبة القضاء لها بإلزام المدعى عليه بسداد مصاريف إشتراك العاب رياضية للصغيرين (محمد – وخالد)، وقدرها 11107 جنيها - إحدى عشر الفا ومائة وسبعة جنيها - عن الفترة من 20 مايو 2020 وحتى 1 مارس 2022 وكان الثابت من مطالعة المحكمة الأوراق الدعوى ومستنداتها أن الصغيران سالفي الذكر أبناء المدعى عليه شرعا وفقا للثابت بقيود الميلاد المرفق صورها بالأوراق وليس لديهما مال للإتفاق منه وعاجزين عن الكسب لصغرهما، وهما بيد وحضانة المدعية.

وتابعت "المحكمة": ومن ثم فإن ما يتطلبه الصغيران من نفقات لازمة للحفاظ على صحتهما النفسية والمعنوية واجبة على المدعى عليه، لاسيما وقد أطمأنت المحكمة الى قدرة ويسار المدعى عليه على أداء المطالب به من إشتراكات للصغيرين بالتمرينات الرياضية من بيان راتبه المرفق، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزامه بأن يؤدى للمدعية مصروفات اشتراكات الصغيرين سالفي الذكر بأكاديمية السياحة، وإليكم التفاصيل كاملة:

الأب مُلزم باشتراك النادى.. حكم قضائى يلزم ولي أمر بسداد 11 ألف جنيه للحاضنة قيمة مصاريف النادى السنوية.. والمحكمة تعتبرها نفقات لازمة للحفاظ على صحة الصغيرين النفسية والمعنوية.. وراتب الوالد حسم النزاع

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