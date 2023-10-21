شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبًا سياسيا للرئيس السيسى: معاك 105 ملايين مصرى يؤيدون دعمك لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بيانا، أكد فيه أن جميع الأحزاب المنضوية تحت التحالف تدعم قرارات الرئيس السيسى وتحركاته الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال التحالف في بيانه: "إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.. معاك مصر و105 ملايين مصرى ومصرية لدعمك".

وقال التحالف :" بعد فشل مجلس الأمن على مدار75 عاما في تحقيق السلم والسلام الدولي لفلسطين بسكوته عن ما نراه من إهدار لحقوق الإنسان وتدمير البنية التحتية والمساكن وإزهاق أرواح المدنيين والأطفال، وتمزيق أجسادهم وقطع المعونات عن أهالينا وأخواتنا الفلسطينيين، ومحاولة تهجيرهم وإبعادهم عن ممتلكاتهم بالقوة الغاشمة غير المبررة والغير متكافئه التى ادمت قلوب الإنسان والبشرية، وأن الحياه حق للجميع وهبها الله لنا فلا يجوز إهدارها بالألة العسكرية المتشوقه للدماء بالمخالفة لحقوق الإنسان والأديان السماوية، لذلك نساند الرئيس السيسى لدعم أهالينا في فلسطين.

وقال، إن التحالف يتمنى أن يسمع ويرى اليوم موقف موحد من زعماء الدول بمؤتمر اليوم بالعاصمة الإدارية بالقاهرة" مضيفا : بتحقيق الأمن والأمان والسلم والسلام للدولتين، وأن يكون ثمن ما حدث وثمن الأرواح التي زهقت هو حياه للمستقبل.

ووجه رسالة إلي الرئيس السيسى :" "أنت مش لوحدك معاك مصر و 105 ملايين مصرى ومصرية.