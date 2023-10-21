شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة القاهرة للسلام وثيقة حل القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته التاريخية والحاسمة خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام بحضور زعماء وقادة العالم، مؤكدا أن الكلمة بعثت بالعديد من الرسائل العاجلة للمجتمع الدولي من أجل سرعة التحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق، وإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الاسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقال"مطر"، في تصريحات له اليوم، أن الكلمة التاريخية التى القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة القاهرة للسلام بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول بمثابة وثيقة شاملة تضمن إنهاء معاناة الفلسطينيين وحصولهم على جميع حقوقهم المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

ووجه وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير إلى فخامة الرئيس السيسي الذى كشف للعالم كله حجم جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين المتمثلة في تعريض مليونين ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة لعقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسرى فى ممارسات نبذها العالم المتحضر وجرمها القانون الدولي والإنساني بجانب مطالبة الرئيس السيسي لدول العالم بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

وأعرب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن ثقته فى أن قمة القاهرة للسلام في مصر والتى شهدت مشاركة واسعة من قادة دول العالم والمسئولين العالميين البارزين والمؤسسات الدولية سيكون لها دورها فى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، موضحا أن تلك القمة وضعت القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولى.