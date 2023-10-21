"كتائب القسام": استهدفنا دبابة إسرائيلية في شرق خانيونس بصاروخ موجّه

أشارت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى "أنّنا استهدفنا دبّابةً إسرائيليّةً في شرق خانيونس، بصاروخ موجّه".

وكانت قد أعلنت "​كتائب القسام​"، منذ بعض الوقت، "تجدُّد قصف ​تل أبيب​، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".

وكانت قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بـ"قصف تل أبيب ردًّا على المجازر بحقّ المدنيّين، وبقصف كيبوتس نيريم بقذاف الهاون، ومستوطنة ​سديروت​ برشقة صاروخيّة".