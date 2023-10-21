أردوغان لزيلينسكي: يمكن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وباقي صراعات المنطقة بالوسائل السلمية

أعلنت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ أجرى مباحثات هاتفيّة مع نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، وبحثا في "الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة والصّراع الإسرائيلي- الفلسطيني، فضلًا عن الأزمة الإنسانيّة بالمنطقة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أردوغان أكّد إمكانيّة حلّ الصّراع الإسرائيلي- الفلسطيني وباقي الصّراعات في المنطقة بالوسائل السّلميّة. وأعرب عن استعداد ​تركيا​ لمواصلة بذل الجهود اللّازمة كافّة، لضمان ذلك".

في سياق متّصل، ذكرت دائرة الاتصال أنّ "أردوغان أجرى مباحثات مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، وتناولا الأحداث في ظلّ الاشتباكات الإسرائيليّة الفلسطينيّة، والخطوات الّتي يمكن اتخاذها لضمان الهدوء في المنطقة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "أردوغان أكّد أنّه يتعيّن على الدّول كافّة رفع صوتها لضمان وقف إطلاق النّار في ​غزة​ في أقرب وقت، وأنّ الاشتباكات باتت تشكّل تهديدًا للسّلام العالمي".