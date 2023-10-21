أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن "إسرائيلياً يبلغ من العمر (22 عامًا) جاء من الولايات المتحدة للمشاركة في القتال في صفوف الجيش الإسرائيلي، قُتل بنيران حزب الله يوم الخميس الماضي عند الحدود مع لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرنوت": حزب الله قتل إسرائيليًا جاء من أميركا للقتال بصفوف الجيش عند الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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