استهداف يارون وعيتا الشعب ورميش عند الحدود الجنوبية بالقصف المدفعي الإسرائيلي

أفاد مراسل "المنار"، بأن "مدفعية إسرائيلية استهدفت بلدتي يارون وعيتا الشعب بالقذائف الفسفورية". كذلك أفادت قناة "الجزيرة"، عن "قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط من جنوب لبنان".

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