"المنار": صاروخ موجه أصاب هدفا عسكريا إسرائيليا قرب مستعمرة "برعام" مقابل يارون

أفادت قناة "المنار" بأنّ "صاروخًا موجّهًا أصابًا هدفًا عسكريًّا للجيش الإسرائيلي قرب مستعمرة "برعام"، مقابل ​بلدة يارون​ في القطاع الأوسط". وكانت قد ذكرت بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة يارون بالقذائف الفسفوريّة".

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