أشار رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، إلى "أنّني تواصلت هاتفيًّا مع رئيس أساقفة سبسطية للرّوم الأرثوذكس في القدس المطران عطالله حنا، وقدّمت له العزّاء بشهداء الكنيسة الأرثوذكسيّة الّتي قصفها الطّيران الإسرائيلي في غزة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني اتّصلت أيضًا بالمطران منيب يونان، وعزّيته بشهداء مستشفى المعمداني في غزة"، موضحًا "أنّني اطّلعت من المطرانين على الأوضاع في القطاع، وأعربت لهما عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني، ولمست منهما إرادة الصّمود في وجه آلة الموت".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل اتصل بالمطرانين حنا ويونان معزيا بضحايا الكنيسة والمستشفى بغزة: متضامنون مع الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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