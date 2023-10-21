باسيل اتصل بالمطرانين حنا ويونان معزيا بضحايا الكنيسة والمستشفى بغزة: متضامنون مع الشعب الفلسطيني

أشار رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، إلى "أنّني تواصلت هاتفيًّا مع رئيس أساقفة سبسطية للرّوم الأرثوذكس في القدس المطران ​عطالله حنا​، وقدّمت له العزّاء بشهداء الكنيسة الأرثوذكسيّة الّتي قصفها الطّيران الإسرائيلي في ​غزة​".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني اتّصلت أيضًا بالمطران ​منيب يونان​، وعزّيته بشهداء مستشفى المعمداني في غزة"، موضحًا "أنّني اطّلعت من المطرانين على الأوضاع في القطاع، وأعربت لهما عن تضامننا مع ​الشعب الفلسطيني​، ولمست منهما إرادة الصّمود في وجه آلة الموت".