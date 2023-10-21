شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تهديدات أمنية.. سلوفينيا تنشر الشرطة على حدودها مع كرواتيا والمجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوبريجي - (رويترز)

نشرت سلوفينيا، السبت، قوات شرطة عند معابرها الحدودية مع كرواتيا والمجر، لتفادي تهديدات أمنية محتملة، ما أدى إلى وقوف المسافرين في صفوف طويلة انتظاراً لفحص مستنداتهم.

وقررت الحكومة الجمعة، فرض ضوابط حدودية مؤقتة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب فرض جارتها إيطاليا ضوابط على معبرها الحدودي مع سلوفينيا لتعزيز الأمن الداخلي.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفينية، أن قوات الشرطة انتشرت عند 14 معبراً حدودياً مع كرواتيا والمجر. ولن تنتشر الشرطة بشكل دائم عند 18 معبراً حدودياً باقياً.

وعزت الحكومة قرارها فرض الضوابط الحدودية إلى وجود تهديدات أمنية، قد يكون مصدرها من وصفتهم بأنهم «أفراد من حركات وجماعات إرهابية ومتطرفة متعددة».

وأشارت أيضاً إلى تزايد الجريمة المنظمة في منطقة غرب البلقان.