شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي وأردوغان يبحثان الوضع بالشرق الأوسط وصيغة سلام أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - (رويترز)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في اتصال هاتفي صيغة السلام الأوكرانية والأمن الغذائي والوضع في الشرق الأوسط.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام «بحثنا الجولة المقبلة من المفاوضات حول صيغة السلام التي ستنعقد في مالطا. ستشارك تركيا لتضيف صوتها وموقفها الموثوق بهما».

وأضاف «بحثنا أيضاً الوضع في الشرق الأوسط، واتفقنا على ضرورة ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني».