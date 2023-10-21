انت الان تتابع خبر العراق يؤكد لإسبانيا خطورة التصعيد في غزة ويوجه دعوة عاجلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وذلك على هامش مشاركته في قمة القاهرة 2023، المنعقدة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وجرى، خلال اللقاء، "التداول بشأن الأحداث الراهنة في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي في قتل المدنيين واستهداف منازلهم".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الذي أكد فيه خطورة التصعيد المستمر في غزة، وأن ما قام به الفلسطينيون هو نتيجة طبيعية لسنوات من الحصار والاضطهاد والعدوان الذي كانت تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني، وأدى إلى أن يفقد الشعب الفلسطيني ثقته بالمؤسسات الدولية التي كانت تقف متفرجة على خرق القوانين والقرارات الدولية، مؤكداً ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة المحاصرين".

من جانبه، قدم سانشيز شكره لرئيس مجلس الوزراء على "الجهود التي يبذلها العراق في هذه الأزمة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتواصل بين الجميع من أجل تحقيق السلام، معرباً عن استعداد بلاده دعم جهود العراق في التهدئة، خصوصاً المبادرة العراقية الرامية إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة".