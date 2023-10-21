انت الان تتابع خبر السوداني يدعو ملك الأردن للعمل بـ"مبادرة العراق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر قمّة القاهرة للسلام؛ لبحث تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وشهد اللقاء "التباحث في مجريات العدوان الصهيوني على قطاع غزّة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء الشعبي الفلسطيني الشقيق، في ظل استهداف المدنيين والمستشفيات، والنقص الحاصل في الإمدادات والاحتياجات الطبية والإنسانية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية العمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الصهيوني، طبقاً لمبادرة العراق، والتخفيف من آثار هذا العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين، من خلال تأسيس صندوق خاص بهم، وحماية حقوقهم".

