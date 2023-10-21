شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدفي محمد صلاح اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شاهد هدفي محمد صلاح اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة أهداف الدولي المصري محمد صلاح.

هدفي محمد صلاح اليوم

وسجل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين في مباراة اليوم على حساب فريق إيفرتون حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والسبعين من ركلة جزاء بعد أن احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وجاء الهدف الثاني لفريق ليفربول والنجم محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والتسعين بعد أن تلقى تمريرة رائعة من قبل داروين نونيز ليسجل الدولي المصري هدفين.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت حتى لعب فريق توتنهام هوتسبير مباراته أمام فولهام.