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شاهد هدفي محمد صلاح اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - شاهد هدفي محمد صلاح اليوم أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة أهداف الدولي المصري محمد صلاح.

هدفي محمد صلاح اليوم

وسجل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين في مباراة اليوم على حساب فريق إيفرتون حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والسبعين من ركلة جزاء بعد أن احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وجاء الهدف الثاني لفريق والنجم محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والتسعين بعد أن تلقى تمريرة رائعة من قبل داروين نونيز ليسجل الدولي المصري هدفين.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق ليفربول بطولة الممتاز بشكل مؤقت حتى لعب فريق توتنهام هوتسبير مباراته أمام فولهام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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