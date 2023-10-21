شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفين محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تزداد عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية لمعرفة ماهو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفين محمد صلاح اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في المواجهة التي كانت ضد إيفرتون في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ووصل الدولي المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 7 بعد نهاية الجولة التاسعة حيث اقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الأول برصيد 9 أهداف بعد هدفه اليوم أمام برايتون وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالى:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 5 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 5 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.