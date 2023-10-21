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أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي ستنطلق في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

 تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة تشيلسي

وجاء تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة تشيلسي على النحو التالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: زيتيشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل - بن وايت

الوسط: ديكلان رايس – جورجينو - أوديجارد.

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي – جابرييل خيسوس – بوكايو ساكا.

معلق مباراة تشيلسي وآرسنال

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية عن اسم معلق مباراة تشيلسي وآرسنال وهو المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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