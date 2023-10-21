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محمد الفلاح - موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي، يصطدم نادي ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع إيفرتون فى ديربي جديد لـ "الميرسيسايد"، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

يدخل ليفربول مباراة اليوم بحثًا عن النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يطمح فى الحصول عليه خلال النسخة الحالية بعد ظهور الريدز بمستويات متميزة فى المباريات الماضية.

بينما يأمل ايفرتون فى الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، بالرغم من صعوبة المهمة على ملعب آنفيلد وبين جماهير ليفربول التى ستحتشد بشكل كبير لدعم ومساندة الريدز فى المباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024؟

قنوات "بي إن سبورتس" هي صاحبة الحقوق الحصرية في نقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعليه، ستذاع مباراة ليفربول وإيفرتون عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة باللغة العربية، وbeIN Sports HD 1 English باللغة الإنجليزية.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

ترتيب ليفربول وإفرتون في جدول الدوري الإنجليزي

ويحل نادي ليفربول فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 2 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 18 هدفًا وتلقى 9.

بينما يتواجد فريق إيفرتون فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 12.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد ايفرتون

تاريخيا التقى فريقا ليفربول ضد ايفرتون قبل مباراة اليوم في 152 مباراة استطاع فيها الريدز تحقيق الفوز في 67 مقابل 26 لصالح التوفيز بينما انتهت 56 مواجهة بالتعادل.

وأحرز نادي ليفربول 210 هدفًا في مرمى نادي ايفرتون الذي سجل هو الآخر 128، بينما يتصدر النجم الأسطوري ايان راش هدافي مباريات الفريقين بواقع 20 هدفًا يليه ستيفين جيرارد بواقع 10 أهداف.

ويتفوق نادي ليفربول في القيمة التسويقية بواقع 877 مليون يورو مقابل 350 مليون لصالح نادي ايفرتون، فيما يعتلي لويس دياز ترتيب أغلى لاعبي الديربي بقيمة تبلغ 75 مليون يورو، بينما تصل قيمة أدامو أونانا إلى 50 مليون كأغلى لاعبي التوفيز.

محمد صلاح وتحطيم الأرقام القياسية

سيكون في انتظار الدولي المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول، أربعة أرقام قياسية حال نجح في هز شباك إيفرتون بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي الميرسيسايد.

وإذا نجح صلاح في هز شباك إيفرتون، فسيصل إلى 200 هدف في الدوريات الأوروبية مُنذ انطلاق مسيرته الاحترافية في القارة العجوز، حيث سجّل 57 في مسابقات الدوري مع روما وبازل وفيورنتينا وتشيلسي، بينما أحرز 142 هدفًا مع ليفربول، ليكون إجمالي أهدافه 199 هدفًا في مسابقات الدوري.

وحال سجّل أيضًا فسيُصبح النجم المصري أول لاعب من ليفربول يسجل على ملعب "آنفيلد" في أربع مباريات متتالية بنفس الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بيتر بيردسلي الذي سبق وفعل ذلك في موسم 1990-91.

وإذا هز صلاح الشباك ضد إيفرتون، فسيصل إلى الهدف رقم 104 الذي يسجله لصالح فريقه ليفربول في ملعب "أنفيلد"، وسيتمكن من معادلة كيني دالغليش وستيفين جيرارد ويتقاسم معهما المركز السادس بقائمة الهدافين التاريخيين للنادي في ملعب الريدز فقط.

وتقام مباراة ديربي "ميرسيسايد" بين ليفربول وجاره إيفرتون على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى رفاق نجمنا المصري محمد صلاح إلى تعويض التعادل الأخير أمام برايتون بنتيجة 2 /2 في الجولة الماضية.

والتعادل أمام برايتون كلف ليفربول نقطتين ثمينتين ليصبح في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر توتنهام المتفوق بفارق الأهداف فقط على جاره آرسنال صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يمر إيفرتون بمرحلة صعبة بعدما حقق الفوز مرتين فقط في الموسم الجاري، ويحتل المركز الخامس عشر في الترتيب، لكنه يتطلع للفوز على ليفربول، من أجل منح الفريق دفعة معنوية هائلة تساعده على التحسن.