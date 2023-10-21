شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة آرسال في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي ستنطلق في السابعة والنصف مساءًا بتقيت القاهرة.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة آرسنال

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة آرسنال على النحو التالى:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: كوركويلا - جوستو - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: مودريك - كول بالمير - رحيم ستيرلينج

وعلى الجانب المقابل فإن فريق آرسنال يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: زيتيشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل - بن وايت

الوسط: ديكلان رايس – جورجينو - أوديجارد.

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي – جابرييل خيسوس – بوكايو ساكا.