شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الأرجنتيني بوتشيتينو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة آرسال في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي ستنطلق في السابعة والنصف مساءًا بتقيت القاهرة.
تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة آرسنال
وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة آرسنال على النحو التالى:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: كوركويلا - جوستو - تياجو سيلفا - ليفي كولويل
خط الوسط: موسيس كاسيديو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير
خط الهجوم: مودريك - كول بالمير - رحيم ستيرلينج
وعلى الجانب المقابل فإن فريق آرسنال يلعب بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: زيتيشينكو – ويليام ساليبا – جابرييل - بن وايت
الوسط: ديكلان رايس – جورجينو - أوديجارد.
وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي – جابرييل خيسوس – بوكايو ساكا.