شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد لـ محمد صلاح بعد هدفيه في ديربي الميرسيسايد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قاد محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول الكروي، الريدز للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون بثنائية دون رد، في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووصل النجم المصري بعد هدفيه الذي أحرزهما في شباك إيفرتون، إلى الهدف رقم 201 في كل الدوريات التي لعبها.

ونجح محمد صلاح في التسجيل بكل الدوريات التي خاض فيها تجربة لعب بداية من الدوري المصري، مرورًا بالسويسري قبل الانتقال للإنجليزي عبر بوابة تشيلسي ثم العبور للدوري الإيطالي، قبل العودة لـ«البريميرليج» من جديد.



أهداف محمد صلاح في الدوريات المختلفة

وجاءت أهداف الفرعون المصري في الدوريات المختلفة، كالأتي:

146 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، منهما هدفين بقميص تشليسي، و144 هدفًا بقميص ليفربول، الذي أصبح هدافه التاريخي في «البريميرليج».

وفي موسمين ونصف بالدوري الإيطالي، أحرز صلاح 35 هدفًا، منها 6 بقميص فيورنتينا، و29 بقميص روما.

وأحرز نجم ليفربول الإنجليزي 11 هدفًا بالدوري المصري بقميص نادي المقاولون العرب، و9 أهداف في الدوري السويسري بقميص بازل، ليصل إلى 201 هدفًا في كل بطولات الدوري.