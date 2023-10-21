وزارة الخارجية السويدية دعت جميع رعاياها الى مغادرة لبنان

نصحت وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر إلى لبنان، ودعت جميع السويديين الموجودين فيه إلى مغادرة البلاد.

ولفتت الخارجية، في بيان، الى أن "الوضع الأمني في لبنان قد يتدهور بسرعة"، موضحةً أن "الوزارة وسفارة السويد في بيروت تتابعان التطورات عن كثب وتشجعان السويديين في لبنان على مغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة".

وشجعت السويديين في البلاد على "توخي الحذر الشديد والبقاء على اطلاع بالتطورات في لبنان والمنطقة واتباع نصائح السلطات المحلية".

كما وشجعت السويديين أيضًا على "التحقق بشكل مستمر من معلومات السفر الخاصة بالسفارة على تطبيق UD Resklar أو Sweden Abroad، والتسجيل في قائمة المواطنين السويديين في الخارج".