بلينكن أكد لميقاتي استمرار دعم واشنطن للجيش وقوى الأمن: الشعب سيتضرر من جرّ لبنان إلى الصراع

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ماثيو ميلر، أنّ "وزير الخارجيّة ​أنتوني بلينكن​ تحدّث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ أمس، لتأكيد دعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ للشعب ال​لبنان​ي، وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التّوتّرات المتزايدة على طول الحدود الجنوبيّة للبنان".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بلينكن أكّد مجدّدًا أهميّة احترام مصالح ​الشعب اللبناني​، الّذي سيتضرّر من انجرار لبنان إلى الصّراع الّذي أثاره هجوم حركة "حماس" الإرهابي على ​إسرائيل​"، موضحًا أنّ "بلينكن أعرب عن تعازيه لعائلات المدنيّين اللّبنانيّين الّذين فَقدوا أرواحهم بشكل مأساوي نتيجة الصّراع، وشدّد على استمرار دعم الولايات المتّحدة للقوّات المسلّحة اللّبنانيّة و​قوى الأمن الداخلي​، الضّامنين الشّرعيين الوحيدين لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه".