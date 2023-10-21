أعلن المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أنّ "وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن تحدّث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، لتأكيد دعم الولايات المتحدة الأميركية للشعب اللبناني، وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التّوتّرات المتزايدة على طول الحدود الجنوبيّة للبنان".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بلينكن أكّد مجدّدًا أهميّة احترام مصالح الشعب اللبناني، الّذي سيتضرّر من انجرار لبنان إلى الصّراع الّذي أثاره هجوم حركة "حماس" الإرهابي على إسرائيل"، موضحًا أنّ "بلينكن أعرب عن تعازيه لعائلات المدنيّين اللّبنانيّين الّذين فَقدوا أرواحهم بشكل مأساوي نتيجة الصّراع، وشدّد على استمرار دعم الولايات المتّحدة للقوّات المسلّحة اللّبنانيّة وقوى الأمن الداخلي، الضّامنين الشّرعيين الوحيدين لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن أكد لميقاتي استمرار دعم واشنطن للجيش وقوى الأمن: الشعب سيتضرر من جرّ لبنان إلى الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.