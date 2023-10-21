غارة إسرائيلية على بلدة يارين وقذائف فوسفورية على بلدة يارون

نفّذ الطيران الإسرائيلي غارة إسرائيلية استهدفت على بلدة يارين وعلى واد بين الجبين ويارين. وأفاد مراسل "النشرة"، بأن "الجيش الإسرائيلي القى قذائف فوسفورية على بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان".

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