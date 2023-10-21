سلام: وجهنا دعوة لاجتماع عاجل الإثنين بجمعية شركات الضمان وممثلي قطاع التأمين كافة

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى أنّ "بعد الاطّلاع على الأخبار الواردة عن تخفيض نسبة التّأمين على أخطار الطّيران، الّتي أدّت إلى خفض عدد الرّحلات الجوّيّة إلى نسبة 20% فقط، كان لنا سلسلة من الاتصالات مع الخبراء في هذا الموضوع في الدّاخل والخارج، بالإضافة إلى توجيه دعوة يوم الإثنين المقبل إلى اجتماع عاجل بجمعيّة شركات الضّمان وممثّلي قطاع التّأمين كافّة، لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على تواصل ​لبنان​ مع الخارج".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "في هذا الواقع، نذكّر دائمًا بدور ​القطاع الخاص​ اللّبناني ولاسيّما ​قطاع التأمين​، الّذي لا يمكن أن يقوم بما قامت به الشّركات الأخرى في مثل هذه الظّروف"، مؤكّدًا أنّ "عدم مراجعة الجهات المختصّة بالرّقابة والإشراف على قطاع التّأمين عند توقيع العقود لمرافق عامّة بهذا الحجم، سيؤدّي بنا إلى المشكلة نفسها عند كلّ أزمة. حمى الله لبنان".