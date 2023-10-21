قوى الأمن عممت صورة مواطن مفقود غادر منزله في الشويفات ولم يعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد محمود حمود (مواليد عام 1986، لبناني)، الّذي غادر منزله الكائن في محلّة ​الشويفات​- شارع الأجنحة الخمسة بتاريخ 2023-10-18، ولم يَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، "الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 470635-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".