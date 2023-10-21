الجيش الإسرائيلي أعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري، أنه "يجب علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، لذلك اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".