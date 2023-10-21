أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس".
وأوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري، أنه "يجب علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، لذلك اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.