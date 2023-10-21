"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية غربي العراق

تبنَّت "المقاومة الإسلامية في العراق"، رسمياً، استهداف "قاعدة عين الأسد الأميركية، غربي العراق، بمُسيّرة أصابت هدفها بدقة".

بدوره، أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، أن "قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار".

وبحسب الوكالة، كشف المصدر الأمني أن "طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، في حين تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها، أما الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار".

وكانت قد أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يومي الثلاثاء والأربعاء، عن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية برشقة صاروخية.