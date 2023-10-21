ويجز يدعم أهل غزة في وقفة تضامنية بلندن (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - شارك مطرب الراب "ويجز"، فى وقفة احتجاجية بلندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد يوسف

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