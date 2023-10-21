شكرا لقرائتكم خبر عن ستة قتلى في هجوم انتحاري على مشارف مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - (أ ف ب)

قتل ستة أشخاص بينهم مدنيان وأصيب تسعة آخرون، السبت، في هجوم انتحاري، على موقع عسكري على مشارف العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أعلنت الشرطة الصومالية.

وتبنّت حركة «الشباب» الإرهابية الهجوم.

وذكر شهود لوكالة فرانس برس أن «الانتحاري قاد سيارته المحملة بالمتفجرات في اتجاه موقع سيلاشا-بياها العسكري في الضاحية الغربية لمقديشو، حيث تسبّب بانفجار كبير أدى إلى أضرار جسيمة، طالت أيضاً منازل مجاورة».

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش، في بيان: «حاول الخوارج (مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى حركة الشباب الإرهابية)، كما يفعلون عادةً، إدخال سيارة محملة بالمتفجرات والقطع المعدنية إلى مقديشو. ولكن بعدما منعوا من الدخول، فجروا السيارة في قاعدة سيلاشا-بياها للقوات الأمنية».

وأضاف: «سُجّل سقوط ستة قتلى هم أربعة من قوات الأمن ومدنيان، وتسعة جرحى بينهم أربعة مدنيين».

وقال شاهد اسمه محمد شريف، إنه شاهد جثث خمسة مدنيين.

وأضاف: «كنت في حافلة صغيرة في مكان قريب جداً من منطقة الانفجار، وكنا محظوظين جداً، لأن أيّاً من ركاب الحافلة لم يصب بجروح. شاهدت جثث خمسة مدنيين، بينهم رجل مسن».

وتقود حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، تمرداً منذ العام 2007 ضد الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.

وبعد طردها من المدن الرئيسية في الصومال في فترة 2011-2012، ظلت الحركة متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها، حيث تشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي عاد إلى السلطة في أيار/مايو 2022 «حرباً شاملة» ضد حركة «الشباب» الإرهابية في أيلول/سبتمبر 2022.

وتشن القوات الحكومية ومجموعات عشائرية مساندة لها، هجوماً عسكرياً على حركة «الشباب» الإرهابية منذ أكثر من عام، بمساندة قوة الاتحاد الإفريقي وضربات جوية أمريكية، ما أدى إلى استعادة مناطق في وسط البلاد.