شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يحذر لبنان من عواقب الانجرار إلى الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بضرورة احترام مصالح شعبه الذي سيتأثر إذا انجرت البلاد إلى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، بأن المكالمة جرت الجمعة. وقال ميلر في بيان إن بلينكن أكد أيضاً دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان.