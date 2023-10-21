شكرا لقرائتكم خبر عن "حان وقت التحرك"..جوتيريش يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة .

وتابع جوتيريش: "لقد حان وقت التحرك، التحرك لإنهاء هذه الكابوس الرهيب".

وقف إطلاق النار

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هجمات الاحتلال على غزة بأنها "حرب مسعورة" وأشار إلى مخاوف من انزلاقها إلى صراع ديني.

واقترح نهجا ذا مسارين لخفض التصعيد: "أولا، التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ثانيا، فتح ممر آمن عاجل" لمنح غزة إمكانية الوصول إلى المساعدات.