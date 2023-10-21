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"حان وقت التحرك"..جوتيريش يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

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د ب أ- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة .

وتابع جوتيريش: "لقد حان وقت التحرك، التحرك لإنهاء هذه الكابوس الرهيب".

وقف إطلاق النار

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هجمات الاحتلال على غزة بأنها "حرب مسعورة" وأشار إلى مخاوف من انزلاقها إلى صراع ديني.

واقترح نهجا ذا مسارين لخفض التصعيد: "أولا، التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ثانيا، فتح ممر آمن عاجل" لمنح غزة إمكانية الوصول إلى المساعدات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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