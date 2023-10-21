اليمن يرفع حالة الجاهزية لمواجهة إعصار “تيج” شرقي البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، رفع حالة الجاهزية لمواجهة إعصار “تيج” الذي يحتمل أن يضرب محافظات حيوية شرقي البلاد.

وقال العليمي ، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ، إنه ” أجرى اتصالات هاتفية بمحافظي محافظات “حضرموت” مبخوت بن ماضي، و”المهرة” محمد علي ياسر، و”سقطرى” رأفت الثقلي، للاطلاع على آخر مستجدات العاصفة الإعصارية “تيج” التي يتوقع أن تتأثر بها المحافظات الثلاث(شرقي اليمن) هذا الأسبوع”.

واستمع العليمي من المحافظين الثلاثة “إلى استعدادات السلطات المحلية لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية، والحد من آثارها المحتملة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة”.

المحافظات الشرقية

ووجه العليمي الحكومة والسلطات المحلية”برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الأجهزة بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من أي آثار محتملة للإعصار المداري في المحافظات الشرقية”.

بدوره، حث مركز الإنذار المبكر في اليمن مواطني المحافظات الثلاث” بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها اليوم السبت على محافظة سقطرى، وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة”.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر أو الإبحار نتيجة للرياح العاتية والاضطراب الشديد للموج في السواحل الشرقية لليمن.