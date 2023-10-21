قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 102 فلسطيني في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 102 فلسطيني، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس وجنين، ليرتفع عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين إلى 1053 فلسطينياً، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملات التضييق على الأسرى الفلسطينيين، من عزل انفرادي وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.