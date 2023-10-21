استشهاد 40 فلسطينياً في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 40 فلسطينياً وجرح العشرات اليوم، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 22 فلسطينياً من عائلة واحدة في غارة جوية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 15 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل بمدينة رفح، كما أُعلن عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارات استهدفت وسط القطاع.