عاصفة تضرب شمال أوروبا

ضربت عاصفة بريطانيا وشمال ألمانيا وجنوب الدول الاسكندنافية لليوم الثالث، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف تسببت في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي وعمليات إجلاء وتعطيل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية والعبارات.

ومنذ يوم الخميس، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة اسم «بابت». وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الضحية الأخيرة كانت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا قُتلت عندما سقطت شجرة على سيارتها في جزيرة فيهمارن ببحر البلطيق.

اختراق الدفاعات

وأثارت الرياح العاتية عواصف على الشواطئ الجنوبية لبحر البلطيق، واخترقت الدفاعات ضد الفيضانات في المناطق الساحلية في الدنمارك وشمال ألمانيا. وفي فلنسبورج، وهي مدينة ألمانية جنوب الحدود مع الدنمارك، ارتفع منسوب المياه أكثر من مترين إلى أعلى مستوى تم تسجيله منذ قرن. وانقطعت الكهرباء عن المناطق التي غمرتها المياه بالمدينة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتم تعليق خطوط العبارات وخدمة السكك الحديدية مؤقتًا في المناطق المتضررة في ألمانيا والدنمارك وجنوب السويد. وألغى مطار كوبنهاجن 142 رحلة جوية بسبب العاصفة يوم الجمعة لكنه استأنف العمليات صباح السبت.

إجلاء الناس

وتم إجلاء الناس من المنازل والمخيمات في المناطق المتضررة بشدة في الدنمارك وانقطعت الكهرباء عن عشرات الأشخاص. وقررت بلدية هادرسليف في جنوب الدنمارك إخلاء الشريط الساحلي بأكمله.

وقالت البلدية في منشور على فيسبوك «الوضع على الساحل الآن خطير للغاية لدرجة أن البقاء هناك أمر خطير» وتم إخلاء جميع المناطق المتضررة وتقوم الاستجابة الطارئة بسحب أطقمها. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتأثرين.

وحذر معهد الأرصاد الجوية الدنماركي من هبوب رياح قوية وارتفاع منسوب المياه طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي اسكتلندا، من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 4 بوصات (100 ملم) اليوم السبت، وظلت عدة بلدات تحت إنذار الطقس الأحمر، وهو أعلى مستوى، مما يعني أن هناك خطرًا على الحياة.

وقال جوناثان فوتري، خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية، إن أجزاء من شرق وشمال اسكتلندا شهدت بالفعل هطول أمطار لمدة شهر ونصف خلال العاصفة، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة التي يمكن أن «تدفع تلك المناطق إلى الاقتراب من شهرين من الأمطار في غضون ثلاثة أيام».

وفي بلدة بريشين الأكثر تضررا، طُلب من سكان أكثر من 300 منزل المغادرة قبل أن يتدفق نهر ساوث إيسك على ضفتيه يوم الجمعة، ليرتفع حوالي 4 أمتار فوق مستواه المعتاد وتتدفق المياه إلى الشوارع.

وحذرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية من احتمال فيضان نهر الدون الرئيسي الثاني يوم السبت. وقال الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف: «للأسف، من الواضح أننا لم نشهد آخر هذه العاصفة». وتسببت العاصفة في اضطرابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث أغلقت الفيضانات العديد من الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية. وظل مطار ليدز برادفورد في شمال إنجلترا مغلقا يوم السبت.