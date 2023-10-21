مليون طفل في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم السبت: “إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية”.

أضافت إلمي في إفادة صحفية - أن المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

أشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورًّا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورًا.

أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

قال بوليانسكي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إنه من المقرر أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن هناك نداءً جماعيًّا من الدول العربية والإسلامية، فيما يتعلق باستئناف هذه الدورة الاستثنائية، ومن المهم للغاية أن تكون لكل دولة كلمتها.

وزعت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويدين بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، لكن قابله مجلس الأمن بالرفض.

في سياق متصل، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، للعمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، طبقًا لمبادرة العراق.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع ملك الأردن على هامش قمة القاهرة للسلام؛ لبحث تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية.

تناول اللقاء - أيضًا - التباحث في مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء الشعبي الفلسطيني الشقيق، في ظل استهداف المدنيين والمستشفيات والنقص الحاصل في الإمدادات والاحتياجات الطبية والإنسانية.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية العمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، طبقًا لمبادرة العراق، والتخفيف من آثار هذا العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين من خلال تأسيس صندوق خاص بهم وحماية حقوقهم.